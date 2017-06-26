标题新闻：法国2017财年公共预算赤字或相当于GDP的3.2%，再度高于欧盟3%的上限-TF1援引官员

美国各类经济指标总览--2017/6/28

美国商务部经济分析局数据显示，美国5月商品贸易收支初值为逆差659亿美元，趸售库存增长0.3% 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1