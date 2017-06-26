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货币新闻 | 2017年 6月 27日 星期二 02:59 BJT

标题新闻：法国2017财年公共预算赤字或相当于GDP的3.2%，再度高于欧盟3%的上限-TF1援引官员

TF1：法国电视一台 GDP：国内生产总值

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