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货币新闻 | 2013年 9月 27日 星期五 14:58 BJT

表格：法国第二季GDP确认为较前季增长0.5%，第一季修正为萎缩0.1%

路透9月27日 - 法国国家统计局周五公布，第二季国内生产总值(GDP)确认为较前季增长0.5%，第一季GDP修正为萎缩0.1%(初值为萎缩0.2%)。

具体见下表：

13年第二季 13年第一季 12年第四季 12年第三季

GDP总值 +0.5 -0.1 -0.2 +0.2 (完)

(编译 李春喜 审校 石冠兰)

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