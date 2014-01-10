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货币新闻 | 2014年 1月 10日 星期五 15:48 BJT

法国经济：去年第四季经济料较前季增长0.5%--央行

路透巴黎1月10日 - 法国央行周五预测，去年第四季法国经济反弹，料较前季增长0.5%。

如果预测得到验证，这将标志着法国经济较第三季强劲反弹。第三季经济萎缩0.1%。

法国国家统计局将于2月14公布经济增长初值，上月统计局预测第四季经济增长率为0.4%。

在这次法国央行的月度企业调查中，央行第三次给出了对第四季经济增速的预测，这也是最后一次预测，而此次预测值与前次持平。

报告显示，12月工业企业信心由11月时的101降至长期均值100，而服务业企业信心维持在92未变。(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)
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