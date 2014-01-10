法国经济：去年第四季经济料较前季增长0.5%--央行

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透巴黎1月10日 - 法国央行周五预测，去年第四季法国经济反弹，料较前季增长0.5%。
如果预测得到验证，这将标志着法国经济较第三季强劲反弹。第三季经济萎缩0.1%。
法国国家统计局将于2月14公布经济增长初值，上月统计局预测第四季经济增长率为0.4%。
在这次法国央行的月度企业调查中，央行第三次给出了对第四季经济增速的预测，这也是最后一次预测，而此次预测值与前次持平。
报告显示，12月工业企业信心由11月时的101降至长期均值100，而服务业企业信心维持在92未变。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
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路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选