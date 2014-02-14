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货币新闻 | 2014年 2月 14日 星期五 14:42 BJT

法国数据：第四季GDP增长0.3%，好于市场预估

路透巴黎2月14日 - 法国国家统计局(INSEE)周五公布的初值数据显示，法国第四季国内生产总值(GDP)较前季增长0.3%，略微好于市场预估，受企业投资带动。

路透调查访问32名分析师得出的平均预估为增长0.2%。

INSEE表示，第三季GDP数据上修为较前季持平，初值为下滑0.1%。

法国2013年全年GDP增长0.3%，增幅高于政府预估的0.1%。(完) (编译 许娜；审校)
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