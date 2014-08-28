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货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 16:46 BJT

欧元汇率：法国总统奥朗德称欧元汇率过高，吁召开欧元区成长峰会

“若我们无所作为，欧洲可能面临长期、甚至可能是无止境的经济停滞威胁。”

奥朗德称，法国已经采取的促增长改革“不会发挥作用，除非整个欧洲也行动起来。”

“货币政策方面，预算政策必须扮演重要角色，且需考虑到形势和例外情况，”奥朗德说。

“削减赤字的步伐必须与经济增长目标和疲弱的通胀状况相适应。”(完)

(编译 蔡美珍/杜明霞；审校 张明钧/王洋)
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