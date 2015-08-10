法国经济：央行预估第三季经济增长0.3%

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/09/2017 三年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/09/2017 四周期国库券 05/08/2017 05/11/2017 05/10/2017 10年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/11/2017 30年期公债 05/03/2017 05/15/2017
路透巴黎8月10日 - 法国央行周一表示，预计法国第三季经济增长0.3%，称工业生产小幅增加且服务业出现改善。
“(7月)农产品和药品业出现增长，化学、汽车、机械和设备制造业下滑，”法国央行表示。
“服务业活动改善，尤其是交通、临时工作、咨询和IT服务，”央行补充称。
法国央行称，商界领袖预计8月工业生产仍稳定，并预计服务业活动小幅增加。
上述评估是法国央行公布的月度调查报告的一部分。该央行编制的一项指标显示，7月制造业企业信心为98，服务业企业信心为96，与6月相同。(完)
(编译 杜明霞；审校 高琦)
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/09/2017 三年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/09/2017 四周期国库券 05/08/2017 05/11/2017 05/10/2017 10年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/11/2017 30年期公债 05/03/2017 05/15/2017
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 -- -0.3% (较上年同期) -- +5.6% 5月10日(三) 2100 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75%
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 2300 韩国失业率 4月 -- 3.7% 2350 日本外汇储备(亿美元) 4月 -- 12,303 5月10日(三) 0300 韩国L货供额 3月 -- +7.2% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 4月 --