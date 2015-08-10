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市场报道 | 2015年 8月 10日 星期一 14:46 BJT

法国经济：央行预估第三季经济增长0.3%

路透巴黎8月10日 - 法国央行周一表示，预计法国第三季经济增长0.3%，称工业生产小幅增加且服务业出现改善。

“(7月)农产品和药品业出现增长，化学、汽车、机械和设备制造业下滑，”法国央行表示。

“服务业活动改善，尤其是交通、临时工作、咨询和IT服务，”央行补充称。

法国央行称，商界领袖预计8月工业生产仍稳定，并预计服务业活动小幅增加。

上述评估是法国央行公布的月度调查报告的一部分。该央行编制的一项指标显示，7月制造业企业信心为98，服务业企业信心为96，与6月相同。(完)

(编译 杜明霞；审校 高琦)
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