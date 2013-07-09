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市场报道 | 2013年 7月 9日 星期二 08:19 BJT

法国经济：法国央行将第二季GDP成长率预估值上调至0.2%

路透巴黎7月8日 - 法国央行周一上调第二季经济增长预估，预计法国国内生产总值(GDP)第二季将成长0.2%，摆脱微弱衰退的局面。

法国央行表示，上调GDP预估是基于6月调查，该调查暗示企业信心温和改善。此前法国央行曾预计第二季GDP较第一季成长0.1%。

在2012年第四季法国经济萎缩0.2%后，今年第一季又下滑0.2%，陷入衰退状态，不过最近几周一些指标暗示最糟糕情况已经过去。(完)

(编译 于春红; 审校 郑茵)

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