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市场报道 | 2015年 5月 4日 星期一 08:35 BJT

欧元区经济：欧盟执委会将上调法国2015年GDP增长预测--报载

路透巴黎5月3日 - 法国周日报Le Journal du Dimanche报导称，欧盟执委会周二将上调法国2015年国内生产总值(GDP)增长预测，从1.0%上调至1.1%，但未指明消息来源。

据该报称，执委会并将下调法国2016年增长预测，从1.8%下调至1.7%。

执委会一女发言人周日拒绝对该报导置评。

“我们将在周二公布数字，”她称。

新的预测将与经济合作暨发展组织(OECD)上个月的预测一致。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
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