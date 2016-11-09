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市场报道 | 2016年 11月 9日 星期三 15:51 BJT

法国经济：第四季GDP增速预计加快至0.4%--央行

路透巴黎11月9日 - 法国央行周三公布第四季经济初估，预计第四季GDP将增长0.4%，继前一季恢复增长后进一步加快速度。

法国央行称，10月工业信心指数持稳在99不变，9月数值也从初值98上修。

服务业信心持稳在97，建筑业信心上升至99，为2011年9月以来最高。

所有三个行业的高管均预期11月经济活动将增长。(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)

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