法国经济：央行维持第四季GDP增长0.4%的预测不变

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透巴黎12月8日 - 法国央行周四确认上月做出的第四季经济增长预估，该行预测第四季法国GDP将增长0.4%。
法国央行称，11月制造业企业信心指数从10月的99上升至101，11月服务业企业信心指数从10月的98上升至100，为2011年7月以来最高。
建筑业信心亦有提升，企业信心指数从10月的99上升至100。
法国央行称，企业领导预计12月工业生产将有更加明显的增长，服务业也将进一步增长，尽管增速愈发放缓。(完)
(编译 李春喜 审校 李爽)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>