法国经济：央行维持第四季GDP增长0.4%的预测不变

路透巴黎12月8日 - 法国央行周四确认上月做出的第四季经济增长预估，该行预测第四季法国GDP将增长0.4%。

法国央行称，11月制造业企业信心指数从10月的99上升至101，11月服务业企业信心指数从10月的98上升至100，为2011年7月以来最高。

建筑业信心亦有提升，企业信心指数从10月的99上升至100。

法国央行称，企业领导预计12月工业生产将有更加明显的增长，服务业也将进一步增长，尽管增速愈发放缓。(完)