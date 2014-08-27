法国前银行家临危受命 在内阁改组中接任经济部长

路透巴黎8月26日 - 法国总统奥朗德周二任命一位前罗斯柴尔德合伙人接替与之意见不合的左翼经济部长，他希望在这次内阁变动后，能继续运用削减赤字的正统理念激活处于停滞的法国经济。

欧洲各大经济体正从金融危机中复苏，有关它们对预算紧缩的承受能力的争论不绝于耳，法国政府的这次改组成为有关争论的最新篇章。对奥朗德而言，这可能是他在任内争取成功的最后一次机会，也是他的政府于两年来进行的第二次改组。

Emmanuel Macron接替了周一被开除经济部长一职的蒙特布尔(Arnaud Montebourg)。

前商业银行家Macron今年36岁，他在6月前一直担任奥朗德的首席经济顾问。他在法国商界以充当他们在奥朗德总统府的“耳目”闻名，总统府的其他人则多数是技术官僚。

几周后，法国将在国内，以及与欧盟伙伴就2015年预算进行艰巨的谈判，外界普遍预期法国2015年预算将违反其对欧盟做出的有关削减赤字的承诺。

接近奥朗德的消息人士称，新内阁将实施奥朗德有关继续支持企业措施的计划，以提振经济增长--包括将企业税削减400亿欧元的内容--并承诺遵守欧盟预算规定。

“我们需要计划能以确保团结、尊严和一致性的方式进行，”一位消息人士说到奥朗德决意要结束两年混乱领导局面时说。(完)

(编译 白云; 审校 张荻)

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