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货币新闻 | 2012年 12月 21日 星期五 15:50 BJT

法国数据: 12月企业景气指数升至89,符合预估

路透12月21日 - 法国国家统计局周五周公布,法国12月企业景气指数升至89,预估为89,11月为88.(完)

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