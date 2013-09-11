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债券 | 2013年 9月 11日 星期三 18:50 BJT

法国经济：政府料下调今明两年经济增长预估，上调赤字预估

路透巴黎9月11日 - 法国周三料将2014年经济增长预估从之前的1.2%下调至0.9%，并表示因此，公共部门赤字降低的速度将比预期更慢。

在公布2014年预算数据时，法国财长莫斯可维西表示，目前政府的赤字目标是与经济产出之比为4.1%，高于之前的3.7%；明年的赤字目标也从最初预估的2.9%上升至3.6%。(完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)

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