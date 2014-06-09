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市场报道 | 2014年 6月 9日 星期一 23:58 BJT

欧元区金融：欧洲央行管委诺亚称通胀持续走低加大了区内通缩风险

路透蒙特利尔6月9日 - 欧洲央行管委兼法国央行总裁诺亚周一强调，通胀偏低且不断回落是短期内欧洲面临的主要问题，称这使出现实际通缩的风险加剧，且可能威胁经济复苏。

诺亚在蒙特利尔举行的一次经济会议上表示，“很显然，通胀处于低位，且不断下滑是主要挑战，欧元区的中短期通胀预期不断下行。”

“这阻碍了相对物价调整，这是消除竞争力差距的重要机制，且加大了一旦未来经济遭受负面冲击，出现通缩的风险。”

"欧元区通胀与成长背道而驰的局面令人困惑，他说：“在成长加速的同时，通胀持续回落。”

他认为，近几个月大量资金流入欧元区经济体可能是引发上述局面的原因。大量资金流入对区内金融状况产生了两大负面影响--在导致长期利率走低的同时推升欧元汇率。

“尚不确定总体影响是否正面。尽管欧元区的名义状况比美国更为宽松，实际指标则显示欧元区的金融状况比美国更为紧蹙。”

“我们可能看到一个负反馈环正在形成，低通胀，实际利率不断攀升，资本流入以及货币升值等因素相互作用。金融经济可能正向一个将威胁实体经济复苏的劣均衡发展。”

这样的局面要求当局作出实实在在的政策相应，这是欧洲央行上周四推出负存款利率等一系列强有力举措的原因所在。(完)

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