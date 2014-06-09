欧元区金融：欧洲央行管委诺亚称通胀持续走低加大了区内通缩风险

澳新汇市：澳元兑英镑整理沉重跌势，新西兰元更具活力
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
路透蒙特利尔6月9日 - 欧洲央行管委兼法国央行总裁诺亚周一强调，通胀偏低且不断回落是短期内欧洲面临的主要问题，称这使出现实际通缩的风险加剧，且可能威胁经济复苏。
诺亚在蒙特利尔举行的一次经济会议上表示，“很显然，通胀处于低位，且不断下滑是主要挑战，欧元区的中短期通胀预期不断下行。”
“这阻碍了相对物价调整，这是消除竞争力差距的重要机制，且加大了一旦未来经济遭受负面冲击，出现通缩的风险。”
"欧元区通胀与成长背道而驰的局面令人困惑，他说：“在成长加速的同时，通胀持续回落。”
他认为，近几个月大量资金流入欧元区经济体可能是引发上述局面的原因。大量资金流入对区内金融状况产生了两大负面影响--在导致长期利率走低的同时推升欧元汇率。
“尚不确定总体影响是否正面。尽管欧元区的名义状况比美国更为宽松，实际指标则显示欧元区的金融状况比美国更为紧蹙。”
“我们可能看到一个负反馈环正在形成，低通胀，实际利率不断攀升，资本流入以及货币升值等因素相互作用。金融经济可能正向一个将威胁实体经济复苏的劣均衡发展。”
这样的局面要求当局作出实实在在的政策相应，这是欧洲央行上周四推出负存款利率等一系列强有力举措的原因所在。(完)
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澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
* 大型银行陆续开跨月，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧浮滥，拆款以到期 续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票券商则在0.37%；但 票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他说，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松状态，因而只拿成本 较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也说，今天开始做跨月拆款了，但票券商都没有到期亦无需求，仅少数小型银行到 期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多只好反应市
路透上海4月19日 - 尽管央行公开市场延续逆回购操作小幅净投放，但中国银行间市场周三资金面进一步吃紧。交易员称，受例行缴税因素扰动，流动性较上日继续收敛，短期限品种供给均较有限，机构轧平头寸仍显不易，质押信用债的非银类机构拆入价格亦小幅攀高。 “比昨天更紧，短的(品种)供给都不太行，还是缴税量大吧，估计得持续到20号，央行逆回购感觉还是不太够。”上海一银行交易员说，不过央行也不愿意投放过多流动性，希望度过缴税周期，资金面会有所好转。 在上周到期的中期借贷便利(MLF)未续做后，央行本周一暂停进行逆回购，但当日开展4,955亿元人民币MLF操作，规模超过上周和本周两次MLF到期总和。周二则重启逆回购操作，规模800亿元，单日净投放700亿；今日继续进行800亿元逆回购，净投放600亿。 “偏紧，但是只要肯出价，也能借到。我们还没有借齐，主要是不太想拿高价，”北京一券商交易员称，“目前隔夜品种攀升到3.5%以上，如果要找低价的话，还需要再等等看，战线会拉得比较长。” 她指出，主要是缴税周期机构出资心态都比较