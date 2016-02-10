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市场报道 | 2016年 2月 10日 星期三 22:15 BJT

法国数据：12月工业生产较前月下降，低于分析师预估

路透巴黎2月10日 - 法国国家统计局周三公布的数据显示，法国12月工业生产较前月下降1.6%，低于预期。

接受路透调查的27位分析师的预估均值为增长0.2%，分析师的预估从增长0.6%到下降1.0%不等。

12月制造业产出较前月下滑0.8%。(完)

(编译 刘静；审校 母红)

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