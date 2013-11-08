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货币新闻 | 2013年 11月 8日 星期五 14:32 BJT

法国评级：标普下调法国主权信用评级一个级距至‘AA’

标普还将法国债信评级展望从负面上调至稳定。

标普指出，“展望稳定反映出，我们预计法国政府将致力于控制净一般政府债务，而且未来两年内对法国评级采取进一步行动的几率小于三分之一。”(完)

(编译 王洋/杜明霞；审校 高琦)
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