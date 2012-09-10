法国总统奥朗德誓言两年内重振经济

美股再创纪录新高 标普500指数录得三年半最长升势
路透纽约2月15日 - 美国股市周三收涨，盘中再创纪录新高，标普500指数连升第七日，受助于一波强劲的经济数据，以及特朗普总统将削减企业税的乐观预期继续发酵。
路透巴黎9月9日电（记者 John Irish）---法国总统奥朗德周日承诺到2014年时将重振该国经济，并给自己设定年底准备进行劳动力市场改革的期限。
奥朗德是在接受电视采访时作出上述承诺的。上台四个月来，奥朗德的支持率出现大幅下滑，对其不插手的管理方式民众也有所不满，这都迫使他对经济问题采取更积极的态度。
“我在战斗，将不会回头。我在设定一个日程表......两年制定一个工作和竞争力的政策。我在加速，”他说道。
奥朗德的讲话明显是希望改变对其动作不够快的看法。
“我知道自己的方向。我将肩负起所有的责任，并将经常与法国民众沟通，”他说道。
现在奥朗德面临的直接挑战是2013年政府预算中必须节省300亿欧元。他表示，政府将明年的经济增长预估从1.2%下调至0.8%。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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