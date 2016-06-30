法国总统奥朗德表示将为民众、企业和银行减税

路透巴黎6月29日 - 法国总统奥朗德周三表示，计划减轻中产阶层和小公司的税负，并在英国退欧后让巴黎成为更具吸引力的金融中心。

在法国回声报周三刊登的专访中，奥朗德称，如果明年经济增长不低于1.7%的话，将为法国家庭再减税20亿欧元(22亿美元)。

他说今年经济增长将超过1.6%，创造20万个就业岗位。他曾经承诺，如果失业下降情况不能令人信服，他明年4月将不会竞选连任。

在2012年大选时称金融业是其大敌的奥朗德还暗示，减税将把金融业务从伦敦吸引过来，使法国金融行业从中受益。

“我们需要调整规则，包括税收制度，让巴黎成为一个更具吸引力的金融中心，”奥朗德说。他并称，由于英国退出欧盟，英国金融机构将丧失在欧洲大陆提供服务的欧盟通行证。(完)