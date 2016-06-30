法国总统奥朗德表示将为民众、企业和银行减税

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透巴黎6月29日 - 法国总统奥朗德周三表示，计划减轻中产阶层和小公司的税负，并在英国退欧后让巴黎成为更具吸引力的金融中心。
在法国回声报周三刊登的专访中，奥朗德称，如果明年经济增长不低于1.7%的话，将为法国家庭再减税20亿欧元(22亿美元)。
他说今年经济增长将超过1.6%，创造20万个就业岗位。他曾经承诺，如果失业下降情况不能令人信服，他明年4月将不会竞选连任。
在2012年大选时称金融业是其大敌的奥朗德还暗示，减税将把金融业务从伦敦吸引过来，使法国金融行业从中受益。
“我们需要调整规则，包括税收制度，让巴黎成为一个更具吸引力的金融中心，”奥朗德说。他并称，由于英国退出欧盟，英国金融机构将丧失在欧洲大陆提供服务的欧盟通行证。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。