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货币新闻 | 2015年 1月 9日 星期五 16:34 BJT

法国数据：11月经季节调整的贸易逆差收窄至32.36亿欧元

路透巴黎1月9日 - 法国海关周五公布数据显示，法国11月经季节调
整的贸易逆差收窄至32.36亿欧元，10月为逆差42.68亿欧元。(完)
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