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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 15:40 BJT

法国数据: 2012年贸易逆差缩窄至670亿欧元,受出口成长提振

路透巴黎2月7日 - 法国贸易部周四表示,法国去年贸易逆差缩减至670亿欧元(907亿美元),低于2011年创纪录的逆差740亿欧元,因出口成长快于进口.

贸易部称,此为法国自2009年来首次年度贸易状况改善,尽管法国去年能源进口金额增加了70亿欧元,至690亿欧元,而且法国的主要出口市场--欧元区的经济景况疲弱.

法国去年出口增长3.2%,进口增长1.3%.(完) (编译 王冠中; 审校 丁琦)
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