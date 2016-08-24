版本:
中国
市场报道 | 2016年 8月 25日 星期四 00:16 BJT

标题新闻：法国7月登记失业总人数减少0.5%，或1.91万人，至350.66万人-劳工部

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐