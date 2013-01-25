版本:
中国
市场报道 | 2013年 1月 26日 星期六 01:07 BJT

标题新闻:法国12月失业人数微增300,连续19个月大涨后略显稳定,但仍在约15年高位

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐