法国电力将在华兴建和运营新一代燃煤发电厂

路透巴黎4月18日 -法国电力集团(EDF)(EDF.PA)周五表示，将在中国为大唐集团SASADT.UL兴建和运营一座新一代燃煤发电厂，但并未公布交易细节。

EDF称，将持有双方合资企业--大唐国际抚州发电有限责任公司的49%股权。

这座电厂将是EDF在中国兴建及运营的首座超超临界燃煤发电厂。

新一代燃煤发电机组采用超临界和超超临界蒸气循环系统，可以把效率提高到最高水平，而且能够减少碳排放。

这对于能源需求快速成长的中国等国家至为重要。这些国家正努力寻找更环保的方法来持续运用其所蕴藏的煤炭。

中国有75%的电力是来自燃煤发电。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)

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