法国电力将在华兴建和运营新一代燃煤发电厂

中国国家统计局一季度经济运行情况发布会要点摘录
路透北京4月17日 - 中国国家统计局周一公布数据显示，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，略高于路透调查预估中值6.8%；环比则增长1.3%。
路透巴黎4月18日 -法国电力集团(EDF)(EDF.PA)周五表示，将在中国为大唐集团SASADT.UL兴建和运营一座新一代燃煤发电厂，但并未公布交易细节。
EDF称，将持有双方合资企业--大唐国际抚州发电有限责任公司的49%股权。
这座电厂将是EDF在中国兴建及运营的首座超超临界燃煤发电厂。
新一代燃煤发电机组采用超临界和超超临界蒸气循环系统，可以把效率提高到最高水平，而且能够减少碳排放。
这对于能源需求快速成长的中国等国家至为重要。这些国家正努力寻找更环保的方法来持续运用其所蕴藏的煤炭。
中国有75%的电力是来自燃煤发电。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
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