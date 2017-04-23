法国大选后可资助银行 但不能越权打压公债收益率--欧央行管委维斯科

路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。

投资者担心，欧元怀疑论者勒庞与极左翼总统候选人梅朗雄若是进入决胜投票，将会给法国在欧元区的未来以及欧元的存在带来问题。

这反过来可能导致银行存款外流并推高意大利等高负债政府的借款成本，就像2010-12年债务危机中那样。

“这是个更加长期性的问题，与公债利差走向有关，但这超越了货币干预的范畴，”亦担任意大利央行总裁的维斯科在IMF和世行春季会议上对记者说。

法国是欧元区第二大经济体，许多人担心法国若退欧将导致欧元区瓦解。

维斯科和奥地利央行总裁诺沃特尼表示，欧洲央行随时准备向银行提供紧急流动性援助(ELA)，但对不需要用到这个援助有信心。

“如果具体哪家法国银行流动性出现问题，欧洲央行有随时可用的ELA...但当然，我们预期不会有任何特殊行动，”诺沃特尼在华盛顿说道。

法国央行总裁维勒鲁瓦后来在IMF会议上讲话时对选举后可能出现的情形未予置评，他表示，维斯科和诺沃特尼的言论“只是他们自己的看法”。(完)