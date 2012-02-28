萨科齐再度竞选获前妻祝福

路透巴黎2月27日电---法国总统萨科齐的前妻塞西莉亚（Cecilia Attias）周一称，她相信萨科齐能赢得大选连任总统，但没有透露会否投票给萨科齐。

塞西莉亚对法国LCI电视台表示：“我在关注。”当问及萨科齐能否赢得4-5月大选时，她的回答是“当然能”。

2007年总统竞选期间塞西莉亚曾短暂回到萨科齐身边支持他竞选，萨科齐成功竞选总统後不久两人离婚，之後她嫁给了公关界高管阿蒂亚斯（Richard Attias）。

她本月初在Twitter上祝福萨科齐好运。萨科齐开通竞选Twitter账号时，她用英文发微博称：“祝今天开始竞选活动的萨科齐好运。”塞西莉亚经营着一家位於纽约的妇女基金会。

她谈到支持信息时说：“对我而言，这非常自然，他是我儿子的父亲。”

她表示，将会在法国驻美国的领事馆投票，但没有透露会投票给谁。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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