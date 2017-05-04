法国大选候选人马克龙与勒庞就欧元和恐怖主义问题展开激辩

路透巴黎5月4日 - 法国极右翼总统候选人勒庞(Marine Le Pen)与中间派候选人马克龙周三在一场火药味颇浓的电视辩论中针锋相对，双方对于法国的前途、欧元问题以及反恐怖主义的方式意见不一。周日即将迎来法国大选的决选轮投票。

这次选举被普遍认为是法国数十年来最重要的一次，辩论开始时民意调查结果显示，39岁的马克龙支持率遥遥领先于民族阵线的勒庞20个百分点。

辩论历时两个半小时，有数以百万计的人观战。对于勒庞来说，这是她说服选民相信其施政计划的最后一个重要机会。勒庞的计划包括取缔非法移民、弃用欧元以及就是否退出欧盟举行公投。

不过，从Elabe为BFMTV进行的快速民意调来看，63%的观众认为辩论中马克龙显得比勒庞更有说服力，其周日获胜入主爱丽舍宫的呼声也变得更高了。

勒庞最近几日对欧元的政策立场似乎有所反复。约四分之三的法国人反对弃用欧元，分析师认为这项政策可能会让那些担心积蓄贬值的法国人不去支持勒庞。

周三晚上也是民族阵线候选人首次出现在决选轮的辩论中，表明勒庞为民族阵线这个过去不受重视的政党争取到一定支持度，该党派放弃以往积极排外的主张，使自己的形象变得没有以前那么强硬。(完)