焦点：法国大选在即 欧洲央行决策者矢言保持刺激举措

路透纽约4月19日 - 三位欧洲央行利率决策官员周三表示，欧元区经济前景已有所改善，但撤出刺激举措的时候未到。数日后法国将举行总统大选，欧洲央行则将召开政策会议。

法国总统大选将于周日展开第一轮投票，选情预计非常焦灼，四位民调领先的候选人当中有两位扬言要退出欧盟及欧元区。在大选前，投资人焦躁不安。

若债市在法国大选后出现动荡，将会推升国家和企业的借款成本，这将使欧洲央行提供的刺激举措大打折扣，甚至让人对欧元的未来存疑。

欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛、欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特及执委科尔的谈话表明，央行看法益发乐观，但对太快撤出刺激仍小心翼翼。

“我们当前的货币政策立场依然完全适宜...在我们看到有关通胀能够维持在较接近我们目标水准的更切实迹象之前，我们不应该做出调整，”维勒鲁瓦说。

他还称，欧洲央行要实现将通胀率维持在接近2%左右目标水准这一使命，以增强民众信心。在过去四年的多数时候，这一衡量经济健康状况的指标都落后于目标水准。

尽管欧元区通胀率目前已稳居1%上方，但市场预计欧洲央行在4月27日的政策会议上将按兵不动，甚至在6月的会议上也可能仅会对政策指引进行微调。

普雷特和科尔在IMF的春季年会上也支持了欧洲央行已阐明的政策路径，即每月600亿欧元的债券购买料将持续到今年底，超低利率将延续到今年底之后的很长时间。

但他们对经济前景持不同看法，科尔认为经济出现新一轮下滑的风险不再占据主导。

“我想可以这么说，欧洲经济面临的风险基本平衡，”科尔在纽约表示。“我个人认为风险不再偏向下行。”

普雷特在参加另外一个活动时，对经济较长期前景的看法更加谨慎。

“极短期来看，也就是第一季和第二季，存在一些上行风险，”他说。“但再往远处看，我认为下行风险占据上风。”

尽管存在细微分歧，科尔仍支持欧洲央行已阐明的政策路线。

欧洲央行德拉吉和普雷特一直不赞同外界、特别是来自德国的收紧政策要求，辩称通胀大涨是因为能源成本攀升，但基础通胀率仍不到欧洲央行目标水准的一半。

欧洲央行预计不会在9月前宣布明年逐步撤除刺激举措的计划。(完)