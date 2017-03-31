专访：法国可以从英国脱欧和大选中受益--企业游说团体主席

路透巴黎3月30日 - 法国一家主要企业家团体MEDEF的主席Pierre Gattaz预计，无论菲永还是马克龙在5月总统大选中胜出，都将会提振投资，目前企业正暂停支出以等候大选结果，同时英国脱离欧盟也会让一些企业进入法国。

但Gattaz同时也表示，若是民族阵线主席勒庞意外当选，则将导致一些“愚蠢、荒唐且危险的”策略。

“菲永或马克龙当选将鼓励企业前来法国，或者留在法国，”他接受路透专访时称。

“法国大选还可以带来额外的好处，有可能吸引那些对英国脱欧感到失望的企业，”他表示，指的是那些考虑在英国脱欧后将总部从英国迁走的企业。

勒庞希望退出欧盟和欧元区，并降低退休年龄。她还打算对进口和外国劳工征税。

民调显示，她胜选的机率很小，但鉴于过去一年其他国家选举出现过的意外，而她又有可能进入到5月7日的第二轮决选投票，所以不确定性仍存在。

Gattaz是其家族电子业务的董事长。在他看来菲永的计划对企业最为有利。菲永计划在未来五年将公共支出削减1,000亿欧元(1,074.2亿美元)，并降低公司税，提高退休年龄，废除每周35小时工作时间的限制。

说到马克龙，Gattaz认为这位独立中间派候选人的计划“方向是正确的”，但部分内容仍不清楚。民调显示，马克龙比菲永的支持率高8或9个百分点左右。

“退休和失业保险计划等存在不精准的地方，”他说。“我们会看看加起来之后的总数额。这些计划随便一笔就是上亿，甚至数十亿。”

马克龙的支出削减计划为600亿欧元，没有菲永方案的规模大。他还将推行价值500亿欧元的公共支出计划，而Gattaz称如果由民营企业使用的话会更好。

马克龙拥有投资银行背景，他担任经济部长时，在法国总统奥朗德政府实施的促进企业的改革中起到了重要作用，被归为“左翼改革派”。Gattaz称这在奥朗德执政时期是一个积极的发展。

Gattaz在本周稍早的一个商业研讨会上与三位候选人都曾见过，他说勒庞的政策对他来说难以接受，将掀起一股“飓风”。

“这是一个失败主义者的策略，”57岁的Gattaz表示。“这相当于宣称我们太弱小。这对我来说无法接受。全球都在等法国。如果你不跟上，就别谈什么充分就业，这是在闭关自守...是一个愚蠢、荒谬和危险的策略。”

法国大选图表：tmsnrt.rs/2jLwO20 (完)