焦点：万一法国周日选举结果爆冷 欧盟并没有“B计划”--外交人士

2017年4月20日，巴黎，法国大选的11位候选人在法国电视2台演播室参加名为''15min to Convince''的特别节目 。 REUTERS/Martin Bureau

路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。

即使这次投票没有产生令人震惊的结果，欧盟也担心两名比较主流的候选人，不论谁将在5月的第二轮投票中胜出，也难以重振法国经济，也无法帮助德国一起应对有关欧盟前途的怀疑情绪。

欧元区第二大经济体法国的经济状况，仍然是欧盟非常担忧的问题。

外交人士表示，法国需要一位能够使严格管制的经济部门现代化并解决法国劳工市场僵化问题的领导人，帮助扭转过去二十年来法国经济实力相对于德国的下滑态势。

有人担心，缺乏经验的、年轻的独立中间派马克龙，选战受到丑闻困扰的、中间偏右的前总理菲永，可能都缺乏给法国带来改变的远见和威望。

“如果玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)赢得大选，那么我们所知道的欧盟将不复存在，”曾在巴黎为勒庞效力的一位欧盟高级外交官称。勒庞威胁称，如果不尽快重新谈判法国的欧盟成员国条款，则将带领法国退出欧盟。

“那么我们需要考虑其他模式...这里没有B计划，”该外交官称，“(布鲁塞尔)整个城市都为之惴惴不安。”

欧元区救助基金--欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林本周在华盛顿一次论坛上表示，对于勒庞将赢得支持去修改法国宪法，带领法国退出欧盟或欧元区，他深感怀疑。

“但(如果勒庞胜选)将意味着停滞不前，经济成长维持低迷。”

欧盟执委会曾指出，尽管法国经济数据在改善，但债务规模还在不断膨胀，而且经济几无增长。该国经济仍不具竞争力，而且受累于生产率的不断下滑，并称该国近期改革力有未逮。

如果法国大选首轮投票有任何意外情况出现，在4月29日讨论英退谈判准备事宜时，欧盟领导人应该能够做好评估。但外交官员坚称，如果勒庞和极左翼的梅朗雄进入5月7日决胜局，欧盟并无相关应对计划。

**马克龙受欧盟和德国青睐**

在这场势均力敌的选举中，一些欧盟外交官员认为39岁的亲欧派法国总统候选人马克龙是在第二轮投票中击败勒庞的最佳人选，他能够弥合欧盟内部法国和德国的分歧。

马克龙曾担任奥朗德政府的经济部长，他在亲商改革方面的热情，赢得了欧盟伙伴国家的喜爱。

“马克龙毫不掩饰的促进一体化立场、正统的经济观点以及坚守与德国之间的重要关系--从理论上来讲--他可能受到德国青睐，”智库欧洲外交关系委员会(European Council on Foreign Relations)驻巴黎的政治分析师Manuel Lafont Rapnouil表示。

鉴于英国退欧有待协商，德国需要一个强有力的法国，以振兴欧盟、让欧元区更强和更具持续性。德国总理默克尔已经在柏林会见过马克龙和菲永。

“勒庞和梅朗雄都没有访问柏林，充分说明若他们中任何一人胜选总统可能出现的难题，”Lafont Rapnouil说。

马克龙的顾问表示，他(马克龙)希望与德国达成“新协议”，从而克服多年来关于欧元区改革的紧张情况。

德国不愿藉由直接援助欧元区较为贫困国家以支撑欧元区，马克龙则已经警告称若19个成员国不团结，欧元可能在10年内就不复存在。

马克龙也必须要展现他能够实现经济计划的能力。议会之内还未有席次能够支持他的“前进”(En Marche!)运动，而他宣示要缩减600亿欧元(644.8亿美元)的支出，可能招来像是2015年时反对奥朗德节约措施的抗议声浪。

Barclays Research预言，6月选举将会使法国议会陷入僵局，四股政治势力将会平均瓜分席次。

现年63岁的菲永爆出财务丑闻之后，支持率已经缓步回稳，他提出的说法也是亲商的欧盟执委会所乐见，但他打算降低欧盟机构介入法国程度。

他呼吁加强与俄罗斯的关系，然而多数欧洲国家要求团结对抗他们眼中转为激进的俄罗斯，他的说法恐怕并不中听。

“他打算扭转欧盟对俄罗斯的制裁政策，与默克尔唱反调，”布鲁塞尔智库分析师Yann-Sven Rittelmeyer表示。(完)