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时事要闻 | 2017年 3月 10日 星期五 18:04 BJT

法国前总理朱佩发言支持菲永竞选总统

路透巴黎3月10日 - 前法国总理朱佩周五表示支持菲永竞选法国总统，并成为后者的赞助人之一，此举将有助于弥合共和党内的分歧。仅仅几天前朱佩才在演讲中强烈批评过菲永。

菲永已拥有超过1,000位赞助人，是法规要求人数的两倍，因此朱佩的赞助只是象征性的。

不过，这可能会帮助深受丑闻困扰的菲永在民调中后来居上，因为朱佩的支持者正被独立参选人马克龙所吸引。(完)

(编译 许娜；审校 高琦)

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