法国前总理菲永在保守派政党的总统初选中击败朱佩胜出

2016年11月27日，法国前总理菲永周日在中右翼政党总统候选人初选的第二轮投票后发表讲话。 REUTERS/Philippe Wojazer

路透巴黎11月27日 - 法国前总理菲永周日在中右翼政党总统候选人初选的第二轮投票中胜出，有可能在明年与极右翼民族阵线领袖勒庞对决，民调预计菲永将会获胜。菲永属于社会保守派，推崇自由市场经济。

10,228个投票站中已有五分之四完成计票，菲永在与另一位前总理朱佩的对垒中，赢得超过67%的选票。

“现在必须要让全国人民相信，我们的计划是唯一能够鼓舞我们前进的计划，”菲永在竞选总部表示，此前朱佩承认败选。

现在所有目光都转向执政党社会党，关注目前支持率低迷的现总统奥朗德是否决定参加明年1月本党派的初选。目前有迹象显示，法国现任总理瓦尔斯(Manuel Valls)考虑自己参选。

民调显示，奥朗德或其他左翼候选人都不会进入明年5月大选的第二轮，菲永将与反欧盟和反移民的勒庞正面对决。

英国公投脱欧以及特朗普当选美国总统，民调与最终投票结果相反。

明年的法国总统大选可能再次测试西方国家的反建制情绪。

菲永今年62岁，承诺对法国经济进行大刀阔斧的改革，减少政府对经济的干预并降低庞大的政府支出。

社会党初选将在1月举行，奥朗德还有两周时间决定是否参选。(完)