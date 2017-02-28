分析：虽然法国大选让金融市场压力重重 但经济表现却生机盎然

路透巴黎2月28日 - 如果金融市场可以提供参考，那么随着法国总统大选的临近，该国正面临一段充满动荡和不确定性的危险时期。但是法国的经济表现却是另一番截然不同的景象。

虽然法国公债收益率上涨，股市表现落后于欧元区其他国家，投资者因为害怕政治风险而撤离，但该国的经济前景实际上在回暖。

法国的企业信心、消费者信心和创造的岗位数量在激增，对大型法国公司获利的预期也提高。

不管谁赢得法国5月的大选--前总理菲永，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞，还是前法国经济部长马克龙，在五年任期开始之际都将享有聘雇处于10年最高以及疲弱经济终于走强的利好。

具有讽刺意味的是，这要感谢他们的前任法国总统奥朗德，因为他的促进工商业的改革措施终于开花结果，但对于他而言却太晚了。由于未能扭转经济形势，奥朗德成为法国现代历史上最不受欢迎的总统，并可能因此结束政治生涯。

对一些大型机构投资者而言，任何针对法国的避险行为都会为投资者提供机会，买入那些受强劲基本面支撑的股票。

“当市场对法国这样的问题不分青红皂白都做出负面反应时，我们就可以入场，为股东谋得利益，”Capital Group Companies Inc驻洛杉矶的投资专员Steve Caruthers称。

“我们现在对法国许多公司都有很强的信心。毫无疑问，与众多美国同行相比，他们的估值具有吸引力，”Caruthers说。该公司管理的资产规模达1.4万亿美元，持有空中客车(Airbus)(AIR.PA)、烈性酒生产商Pernod Ricard(PERP.PA)和奢侈品集团LVMH集团(LVMH.PA)的股份。

**政治风险**

其他债市和股市投资者担心，促成英国退欧和特朗普当选的全球民粹主义情绪有可能将勒庞也推上台。

菲永的“空饷门”丑闻，让此次选举前景扑朔迷离，没有哪位候选人具有明显优势。虽然民调显示，勒庞可能赢得4月23日的第一轮选举，但菲永或马克龙料在5月7日的决战中轻松击败她。

不过，在第二轮投票意向调查中，勒庞已经缩小了与对手的差距。这一变化在上周推动法国公债较德债的利差升至2012年末以来最高水平。

“勒庞的选情正在升温，我们不能忽视这一点，即便她获胜几乎不在任何人的基本假设中，”三菱UFJ国际投信在东京的首席基金经理Hideo Shimomura表示。

据官方数据显示，通常是法国公债大买家的日本投资者近几个月转身成为净卖家。

一些基金表示，之所以出现上述情况，更多是因为长期日债收益率上涨，促使日本投资者选择投资国内。Shimomura说，很多日本机构投资者可能也不愿在3月底的结账日前买进。

与此同时，法国公债期货本月买兴创纪录峰值，一些股票投资者亦借期权操作来规避因选举带来的波动性。

据美银美林月度调查显示，法国股市在欧洲市场中是最不受基金经理待见的市场。

自年初以来法国股市CAC-40指数大体持平，而泛欧STOXX Europe 600指数则累计上涨2%。图表：reut.rs/2kGj1GT

这还是在对法国企业获利预期改善的情况下，据汤森路透I/B/E/S，上调对法企获利预期的分析师目前要超过调降的人数，为2015年中期以来首见。

摩根士丹利在研究报告中认为勒庞当选总统的可能性不会超过15%，称市场目前高估了她当选的可能性。

**实体经济**

虽然市场对于大选感到紧张，但商界领袖看起来还大体平静，最新的法国采购经理人指数(PMI)月度报告显示，PMI升至近六年高位。

调查结果超过预期，而且已经超过了德国经济表现出的水平，至少服务业是如此。法国PMI和GDP增长图表：tmsnrt.rs/2mhcHWG

即便是长期以来处境艰难的工业领域也出现回升，根据法国统计局的月度报告，2月工业景气指数增长超过预期。

本月发布的官方数据还显示，法国第四季就业增长创下10年来最快，归功于服务业创造的岗位。目前服务业是法国最大的经济部门。

该趋势料将持续，因法国劳工部报告称就业空缺达到五年来最高水准，雇主计划今年招聘创纪录的216,500个管理岗位员工。

经济复苏或可归因于奥朗德在过去五年推动的改革，比如：薪资纳税优惠计划提振了企业获利能力，放宽的就业市场规则鼓励了雇佣，这些成效料将令奥朗德的继任者受益。

“无论哪个政党赢得大选，这些举措都将继续对经济活动产生正面影响，”Mirabaud资产管理公司的分析师Arthur Jurus表示。（完）