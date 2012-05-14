奥朗德女友强势驱客获封“铁娘子”

2012年5月7日，法国当选总统奥朗德及女友瓦莱丽在巴黎举行庆功宴。瓦莱丽迅速表现出活跃强势的风格，被一些媒体冠以“铁娘子”称号。 REUTERS/Charles Platiau

路透巴黎5月11日电（Brian Love）---法国当选总统奥朗德的女友瓦莱丽（Valerie Trierweiler）迅速表现出活跃强势的风格，被一些媒体冠以“铁娘子”称号。

瓦莱丽是《巴黎竞赛画报》记者，但她过去一年主要是陪伴奥朗德出席竞选活动，奥朗德5月6日在总统选举中获胜後，在台上亲吻瓦莱丽时，她表现得有点局促。

但此後瓦莱丽则逐步呈现出强势姿态，当一名不速之客现身奥朗德庆功宴时，瓦莱丽强势“驱客”，于是媒体纷纷称“铁娘子”降临。

被她驱走的是社会党人德雷（Julien Dray）。德雷在大选前邀请奥朗德竞选主任等人庆祝生日，但因性丑闻下台的国际货币基金组织(IMF)前主席卡恩也是座上客，这令奥朗德阵营大为不满。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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