法国大选在即 美国基金投资者最近一周减码欧股基金--理柏

路透纽约4月20日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，备受关注的法国总统大选在即，投资者买进避险的美国黄金与债券基金，同时减少购买欧股基金。

根据理柏，非美股基金连续第五周吸引资金流入，净流入15亿美元。上周流入38亿美元。

根据负责管理基金的贝莱德(Blackrock)(BLK.N)称，在美国挂牌的iShares MSCI法国指数基金(ETF)(EWQ.P)周三流出5,700万美元。该基金周四上涨1.8%。

理柏的最新数据涵盖截至周三的一周，至周四巴黎市中心的警察遇袭案发生之前。这起枪击案造成警方一死两伤。

法国将于周日进行总统大选第一轮投票，这是该国近来选情最为胶着的一届大选。

“我们已有前车之鉴，民调并非反映实际状况的完美参考指标，我认为有必要保持戒慎。我认为目前存在一连串不利于欧元区与欧元区未来的结果，”贝莱德固定收益全球投资长Rick Rieder表示。

“我们已经对此削减了部分风险。”

美国的贵金属商品基金净流入8.3亿美元，为两个月最大流入规模，另外，应税债券基金流入15亿美元。

据理柏数据，美国的欧股基金仅吸引1.07亿美元，为前一周流入量的约四分之一。

今年这些欧股基金仅有两周未录得净流入，包括过去八周连续流入，因外国投资者逢低买进，且欧洲出现经济增长的初步迹象。(完)