版本:
中国
货币新闻 | 2016年 12月 2日 星期五 03:16 BJT

标题新闻：法国总统奥朗德意外宣布将不会在2017年总统选举中寻求连任

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐