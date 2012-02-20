萨科齐在大选集会上大打“危机牌”

法国总统萨科齐周日在大选集会上表示，是他的政策让法国经济避免崩溃，是他独自一人坚守改革，使法国在当下欧洲动荡环境中保持强大。

路透法国马赛2月19日电(记者 Emmanuel Jarry)---法国总统萨科齐周日在大选集会上表示，是他的政策让法国经济避免崩溃，是他独自一人坚守改革，使法国在当下欧洲动荡环境中保持强大。

萨科齐在马赛的集会上对7,000名支持者发表演讲。他指责社会党竞选对手奥朗德(Francois Hollande)在关於法国面临的风险方面不够诚实，并对自己的政策计划模棱两可。

不支持萨科齐的民众比例已经达到67%-68%，民调显示，他的支持率比奥朗德落後12个百分点。 第一轮选举将在4月22日进行，而第二轮计划在5月6日进行。

萨科齐表示：“我们避免了灾难。”称任何质疑他危机管理能力的人都应该看看意大利、西班牙、葡萄牙和希腊等国的绝望处境。

萨科齐对支持者表示：“法国并未遭遇信任危机，这场危机破坏了很多国家。我们没有看到绝望和暴力，这些现象已让我们的邻国後院起火。”

“如果我们不能理解这场危机以及它为我们带来的风险，我们不仅无法判断过去，亦不能想象或应对未来。否认危机不仅是不诚实的，而且是危险的。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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