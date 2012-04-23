法国举行总统大选首轮投票 奥朗德领先萨科齐

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透巴黎4月22日电（记者 Paul Taylor/Vicky Buffery）---在周日法国总统大选第一轮投票中，极右翼候选人玛丽·勒庞异军突起，获得近19%的支持率，令结果变得更扑朔迷离，不过仍低於社会党候选人奥朗德和现任总统萨科齐。奥朗德和萨科齐或最终进入决胜负的第二轮投票。
法国内政部称，在已统计出五分之四选票的情况下，奥朗德支持率为28.2%，领先萨科齐27.0%的支持率。这意味着，在5月6日决定胜负的投票中，奥朗德与萨科齐的总统职位争夺战要比学者们预料的更为激烈。
勒庞18.6%的高支持率在周日晚引起轰动，这一支持率高於其父在2002年大选中取得的成绩，也高於极左翼候选人梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）10.9%的支持率，後者列第四。中间派候选人贝鲁（Francois Bayrou）支持率为9.2%，排名第五。
现年57岁的奥朗德对支持者表示，他最有希望领导法国做出改变，并称：“我知道国外也在关注着我，我的最终使命，是使欧洲重回经济与就业增长的轨道。”
萨科齐已驾驭法国这一世界第五大经济体五年时间，而他在首轮投票中屈居第二，是法国实施现行总统选举制度54年来，寻求连任的现任总统在首轮选举就屈居第二的首例。
萨科齐在演讲中向奥朗德下战书，希望在未来两周举行三场电视辩论，而不是惯例的一场，并针对勒庞的异军突起而表示，将加强边境控制、抑制法国工厂外流、保证劳有所得并保卫法律与秩序。
在周日投票的同时，民调机构IPSOS和Ifop的两项民调显示，在第二轮投票中奥朗德将击败萨科齐，两人将分别获得54%与46%的支持率。不过最终结果如何，还将取决於这二人如何取悦于勒庞以其他候选人的支持者。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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