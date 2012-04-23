法国举行总统大选首轮投票 奥朗德领先萨科齐

路透巴黎4月22日电（记者 Paul Taylor/Vicky Buffery）---在周日法国总统大选第一轮投票中，极右翼候选人玛丽·勒庞异军突起，获得近19%的支持率，令结果变得更扑朔迷离，不过仍低於社会党候选人奥朗德和现任总统萨科齐。奥朗德和萨科齐或最终进入决胜负的第二轮投票。

法国内政部称，在已统计出五分之四选票的情况下，奥朗德支持率为28.2%，领先萨科齐27.0%的支持率。这意味着，在5月6日决定胜负的投票中，奥朗德与萨科齐的总统职位争夺战要比学者们预料的更为激烈。

勒庞18.6%的高支持率在周日晚引起轰动，这一支持率高於其父在2002年大选中取得的成绩，也高於极左翼候选人梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）10.9%的支持率，後者列第四。中间派候选人贝鲁（Francois Bayrou）支持率为9.2%，排名第五。

现年57岁的奥朗德对支持者表示，他最有希望领导法国做出改变，并称：“我知道国外也在关注着我，我的最终使命，是使欧洲重回经济与就业增长的轨道。”

萨科齐已驾驭法国这一世界第五大经济体五年时间，而他在首轮投票中屈居第二，是法国实施现行总统选举制度54年来，寻求连任的现任总统在首轮选举就屈居第二的首例。

萨科齐在演讲中向奥朗德下战书，希望在未来两周举行三场电视辩论，而不是惯例的一场，并针对勒庞的异军突起而表示，将加强边境控制、抑制法国工厂外流、保证劳有所得并保卫法律与秩序。

在周日投票的同时，民调机构IPSOS和Ifop的两项民调显示，在第二轮投票中奥朗德将击败萨科齐，两人将分别获得54%与46%的支持率。不过最终结果如何，还将取决於这二人如何取悦于勒庞以其他候选人的支持者。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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