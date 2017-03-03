民调结果提升马克龙人气 菲永丑闻危机加剧

路透巴黎3月3日 - 法国独立的中间路线总统候选人暨前经济部长马克龙周五进一步巩固了作为大选最热门人物的地位，因要求其竞选对手、丑闻缠身的法国前总理菲永退出的压力进一步增大。

Odoxa公布的民调显示，马克龙将在首轮选举中位居第一，并自候选人名单公布之后首次力压法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞。

民调显示，如果菲永退出，由该党受欢迎的Alain Juppe取代，后者将赢得首轮选举，而勒庞将被淘汰出局。

马克龙周四公布了竞选宣言，此后支持率一直在民调中节节攀升。(完)