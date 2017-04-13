焦点：法国选情进一步紧绷 梅朗雄崛起令金融市场不安

资料图片：2017年3月26日，法国极左派政治老将梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)在雷恩举行的政治集会现场发表讲话。 REUTERS/Stephane Mahe

路透巴黎4月12日 - 民调显示，法国大选情势在周三进一步紧绷，极左派政治老将梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)的异军突起令金融市场倍感忧虑。

长期以来让投资者不安的是在选举中领跑的法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)，她承诺一旦当选将举行公投，决定法国是否退出欧盟以及弃用欧元。

而现在，让投资者揪心的名单中除她之外，又增加了梅朗雄。后者由于在两次候选人辩论中表现出色，民调支持率急速攀升。

拥有法国共产党支持的梅朗雄也希望，如果对欧盟协议重新协商不成，将要以公投方式决定法国的欧盟成员国身份。

周三出炉的最新Ifop-Fiducial民调显示，勒庞在4月23日的首轮投票中有望赢得23.5%的选票，较马克龙领先1点。

勒庞和马克龙的支持率较周二均下降0.5点，菲永的支持率持稳在19%，梅朗雄的支持率维持在18.5%未变。

名列前茅的两位候选人将参加5月7日的终极对决。民调显示，马克龙在终极对决中会轻松击败勒庞。

交易员指出，法国大选以及美国同叙利亚和朝鲜的关系，是导致投资者周三转向黄金和美国公债等安全资产的原因。

“由于朝鲜的紧张局势，还有梅朗雄崛起...的风险，眼下风险情绪不强烈，”野村驻伦敦的外汇策略师Yujiro Goto称。

**德国评论**

对勒庞一旦胜选的担忧，使法国在欧盟核心的传统伙伴国德国不同寻常地评论起法国的政治。如果勒庞胜选，那么欧盟将继英国公投退欧之后面临更大压力。

“我们需要一个支持欧洲的法国，”德国财政部长朔伊布勒在柏林表示。

“我希望勒庞不会成为法国总统，”他说。

据法国世界报报导，即将卸任的总统奥朗德对梅朗雄支持率上升也表示担忧。这令人猜测，他可能会支持胜选希望最大的马克龙，而不是正式社会党候选人Benoit Hamon，后者在民调中的支持率偏低。

Le Point杂志周三刊出的专访中，奥朗德对他的选择保持沉默，称他要等到第二轮选举之前才支持某个候选人。

但他高度评价马克龙--这位奥朗德政府前法国经济部长另立新党的决定，他说“我认为政治需要革新”，并且公开反对煽动行为。

法国总统选举图表：tmsnrt.rs/2jLwO20(完)