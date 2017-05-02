欧盟将无法经受勒庞当选法国总统的冲击--法国总理

英国曼彻斯特一家购物中心传出“巨响” 人群已被疏散--目击者
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透巴黎5月1日 - 法国总理卡泽纳夫(Bernard Cazeneuve)在报纸专栏文章中表示，欧盟无法经受极右翼反欧候选人勒庞赢得法国总统大选带来的冲击。卡泽纳夫隶属社会党。
“英国退欧已使欧盟元气大伤，无法再经受住反欧新政府主政法国带来的冲击，”卡泽纳夫在左翼报纸《解放报》(Liberation)的一篇专栏文章中表示，这篇专栏将于周二刊出。
卡泽纳夫再次呼吁选民在5月7日的总统决选中投票支持中间派候选人马克龙。
马克龙与勒庞在首轮大选中淘汰社会党正式候选人之后，法国总统奥朗德也发出了类似的呼吁。奥朗德是战后法国历史上首位不寻求连任的在任总统。
解放报称，将于周二出版16页的反对民族阵线特刊。
而在法国回声报，法国各主要企业的领袖也撰文，就勒庞反欧盟计划的经济风险发出了警告。
法国大选图表：
(完)
(编译 王颖；审校 李婷仪)
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透巴黎5月23日 - 英国曼彻斯特一场演唱会发生自杀式攻击之后，法国总理菲利普(Edouard Philippe)周二呼吁民众加强警戒，他形容该攻击事件是“可憎的犯罪行为”。