欧盟将无法经受勒庞当选法国总统的冲击--法国总理

路透巴黎5月1日 - 法国总理卡泽纳夫(Bernard Cazeneuve)在报纸专栏文章中表示，欧盟无法经受极右翼反欧候选人勒庞赢得法国总统大选带来的冲击。卡泽纳夫隶属社会党。

“英国退欧已使欧盟元气大伤，无法再经受住反欧新政府主政法国带来的冲击，”卡泽纳夫在左翼报纸《解放报》(Liberation)的一篇专栏文章中表示，这篇专栏将于周二刊出。

卡泽纳夫再次呼吁选民在5月7日的总统决选中投票支持中间派候选人马克龙。

马克龙与勒庞在首轮大选中淘汰社会党正式候选人之后，法国总统奥朗德也发出了类似的呼吁。奥朗德是战后法国历史上首位不寻求连任的在任总统。

解放报称，将于周二出版16页的反对民族阵线特刊。

而在法国回声报，法国各主要企业的领袖也撰文，就勒庞反欧盟计划的经济风险发出了警告。

法国大选图表：

tmsnrt.rs/2p0TPj3

tmsnrt.rs/2jLwO20

(完)