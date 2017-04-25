分析：勒庞为法国大选最后对决造势 欲拉拢极左和右翼选民

路透巴黎4月24日 - 勒庞为5月7日的决胜局法国总统选举给自己争取支持，其演讲核心内容将是警告全球化和恐怖主义危险，并竭力将其对手马克龙描述为建制派候选人。

虽然她所在的民族阵线深知民意调查显示勒庞胜选无望，但他们在第一轮投票刚结束就开始围绕这些主题大做文章，寻求吸引心怀不满的极左翼和右翼人士。

与希望封堵民族阵线的各派政客支持的前银行家马克龙对决，勒庞就有了一个绝佳机会来强调她的反建制诉求，尽管民意调查机构称这也不足以让她赢得选举。

她周一上午在深受失业问题困扰的法国北部小镇鲁弗鲁瓦(Rouvroy)举行的拉票活动，确定了这种基调。她当时表示，大选决选将是反对全球化、痛击反对她的“腐朽”主流政客联盟的一次公投。

“我相信大多数法国人都反对猖獗的全球化，”勒庞在鲁弗鲁瓦表示。在周日的选举中，她在当地获得了超过40%的选票，极左翼候选人梅朗雄位居第二。梅朗雄也是全球化和主流政治的尖锐批评者。

勒庞的左右手纷纷现身晨间媒体节目强调这一观点，并表示之前支持梅朗雄的人，也是勒庞可以争取的对象。

“左右两派的分歧已经是过去式，最新的区别是全球化主义者与爱国者之分，”民族阵线青年部负责人Gaetan Dussausaye对路透表示，他也是勒庞竞选委员会成员，“昨天晚上我们看到了这一点，而这将是我们在两轮投票之间造势活动的核心主题。”

勒庞周日的得票率为21.3%，仅次于马克龙的24.01%，她的竞选团队随即向支持者发出电邮，敦促他们散播为社交媒体制作的、关于“真实的马克龙”的信息 。

“马克龙就是如假包换的建制派候选人，”其中一条信息如此表示。

梅朗雄周日得票率为19.64%，而且虽然他多年来一直是勒庞的激烈反对者，但目前为止仍未表态在第二轮投票中将支持哪一方。勒庞的反建制与反全球化立场，可能让投票给梅朗雄的部分选民产生共鸣。

在巴黎北部梅朗雄与支持者一起关注选举开票之夜的酒吧里，他的支持者对这个问题看法不一。

有人表示可能支持勒庞；但根据Harris Interactive民调，只有少数人会这么做。民调显示，约52%的梅朗雄支持者会在决选轮投票中支持马克龙、36%将弃权、仅有12%会把票投给勒庞。

**不足以胜选？**

分析师说，勒庞或许可从忧心安全及欧洲开放边境等问题的右派选民当中找到更多支持，这些选民在第一轮投票中支持的是保守派候选人菲永或者民族主义者尼古拉·杜邦-艾格南(Nicolas Dupont-Aignan)，他们可能不想支持立场属于温和中间派的马克龙。

“我反对(社会党总统)奥朗德已经反了五年，我不会支持他的接班人，”28岁的议会助理Eric de La Fouchardiere周日说，他指的是曾在奥朗德政府任官的马克龙。

他说自己将不理会菲永呼吁大家支持马克龙的呼声，他将把票投给勒庞，或者投下废票。

Harris Interactive调查显示，菲永的支持者中有47%将支持马克龙，23%将支持勒庞。

尽管勒庞未能使其有关移民、安全和恐怖主义的标志性主题在首轮投票中成为核心，但民族阵线的Dussausaye表示，在第二轮投票前，这将是重要的主题。

勒庞周一发放宣传册，承诺“消灭伊斯兰恐怖主义”并驱逐“与伊斯兰教有联系的外国人”。

“但这些似乎还不足以取胜，”研究民族阵线的尼斯大学研究员Gilles Ivaldi表示，这番言论也得到民调的支持。

周一民调显示，马克龙将在5月7日的角逐中至少获得60%的支持。

图尔大学一位研究民族阵线的专家Sylvain Crepon称，勒庞这次无法缩小与马克龙的差距，但强调这些主题对该党的未来以及在重整因选举而动摇的政治版图中所扮演的角色方面至关重要。

“他们在为未来做准备，为2022年做准备，”Crepon称，指的是下届总统大选。

法国民族阵线历年大选第一轮选举得票情况：

reut.rs/2pc7hyS

法国大选图表：

tmsnrt.rs/2jLwO20

(完)