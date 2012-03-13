民调显示萨科齐成欧洲最不受欢迎领导人

路透巴黎3月9日电---近日公布的民意调查显示，法国总统萨科齐在欧洲五大领导人中最不受欢迎。这表明他在几周後寻求竞选连任时将面临严峻挑战。

萨科齐担任总统期间，很多时候都忙于提升其在国内极低的支持率。据此前法国投票意向调查，萨科齐的支持率远低於社会党候选人奥朗德（Francois Hollande），而本次民调则显示他的受欢迎度还低於许多欧洲领导人。

调查机构BVA Opinion负责人Gael Sliman称：“许多人非常反感萨科齐，他在欧洲引起的反感程度与在法国一样。”

根据民调结果，给予萨科齐恶评的受访者比例高达58%，远超过其他几位领导人的恶评比例。德国总理默克尔获得的恶评比例是41%，英国首相卡梅伦为42%，意大利总理蒙蒂和西班牙首相拉霍伊分别为36%和34%。

BVA Opinion此次调查访问对象是4,217名来自法国、西班牙、意大利、德国和英国的民众。

近两年，萨科齐在应对欧元区债务危机方面发挥非常积极的作用，加上他认为他的竞选对手奥朗德在欧洲大多国家还鲜为人知，因此这样的海外民调结果可能会让他感到沮丧。

据法国此前民调，萨科齐是法国半个世纪以来最不受欢迎的总统，国内投票意向调查一致显示，他在4月22日和5月6日的两轮选举中，都会败给奥朗德。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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