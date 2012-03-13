民调显示萨科齐成欧洲最不受欢迎领导人

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透巴黎3月9日电---近日公布的民意调查显示，法国总统萨科齐在欧洲五大领导人中最不受欢迎。这表明他在几周後寻求竞选连任时将面临严峻挑战。
萨科齐担任总统期间，很多时候都忙于提升其在国内极低的支持率。据此前法国投票意向调查，萨科齐的支持率远低於社会党候选人奥朗德（Francois Hollande），而本次民调则显示他的受欢迎度还低於许多欧洲领导人。
调查机构BVA Opinion负责人Gael Sliman称：“许多人非常反感萨科齐，他在欧洲引起的反感程度与在法国一样。”
根据民调结果，给予萨科齐恶评的受访者比例高达58%，远超过其他几位领导人的恶评比例。德国总理默克尔获得的恶评比例是41%，英国首相卡梅伦为42%，意大利总理蒙蒂和西班牙首相拉霍伊分别为36%和34%。
BVA Opinion此次调查访问对象是4,217名来自法国、西班牙、意大利、德国和英国的民众。
近两年，萨科齐在应对欧元区债务危机方面发挥非常积极的作用，加上他认为他的竞选对手奥朗德在欧洲大多国家还鲜为人知，因此这样的海外民调结果可能会让他感到沮丧。
据法国此前民调，萨科齐是法国半个世纪以来最不受欢迎的总统，国内投票意向调查一致显示，他在4月22日和5月6日的两轮选举中，都会败给奥朗德。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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