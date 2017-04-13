标题新闻：法国极右翼总统候选人勒庞称若她当选，保护主义将带动经济增速在2021年前达到2.5%

欧元债市：经济前景改善继续让欧元区公债收益率面临上升压力
路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三小升，投资者认为德国消费者信心改善，是显示经济形势改善可能促使欧洲央行缩减超宽松货币政策的最新证据。
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路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三小升，投资者认为德国消费者信心改善，是显示经济形势改善可能促使欧洲央行缩减超宽松货币政策的最新证据。
路透5月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中化弘润石油化工首次进入境内联贷市场的三年期 定期贷款在13家银行加入后，贷款规模已经扩大至2.7亿美元。 借款人为中国国营企业中化集团公司的关系企业，该公司执行一项贷款金额最高扩增9,000万美元的绿鞋 选择权，并将整体贷款规模从1.10亿美元进一步提高。 13家银行承诺贷款金额是初始目标的三倍。 法国外贸银行为该笔贷款的独家牵头行兼簿记行，这笔贷款的最高综合收益为383.83个基点，利率较伦敦 银行间拆放款利率(Libor)加码320个基点，平均期限1.88年。 基金将作为运营资本，用途包括采购原物料等。 该借款人与摩科瑞能源贸易(北京)有限公司设有承购协议。标的产品为沥青。该承购协议构成贷款担保品 的一部分。 中化弘润主要产品有液化石油气、车船用系列柴汽油、燃料油、70、90、100重交道路沥青与改性沥青等 。 贷款额度分配如下：(单位：百万美元) 牵头行兼簿记行
路透香港5月24日 - 稍早国际评级机构穆迪下调中国评级，全球资产管理公司柏瑞投资周三发表评论指出，预料再有机构调降中国评级，但认为不会对债券通造成很大影响。