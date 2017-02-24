法国总统候选人马克龙宣布与贝湖正式结盟 联手对抗勒庞

路透巴黎2月23日 - 法国总统竞选周四再现转折，候选人马克龙与经验丰富的中间派政治人士贝湖(Francois Bayrou，贝鲁)联手，有望助其击败极右翼党派候选人勒庞。

“政治时代已经不同了，我们也不可一成不变。民族阵线已经站到了权力的大门口，在利用我们的恐惧。”马克龙提到勒庞所属的政党时说。

民意调查似乎显示，39岁的马克龙已经因为周三宣布的结盟而受益。他是一名政治新手，从未参加过竞选，但却迅速成为入主爱丽舍宫的热门。

这位在政坛还是新面孔的前投资银行家与贝湖会面后表示，这次新的合作并不仅仅是本次大选的转折点，而且也是法国政治生活转折--意味着将会打破数十年来主导法国政治的左右派交替掌权的局面。

65岁的贝湖是一位中间派立场的政坛领袖，他曾三次竞选法国总统但未获成功。马克龙与贝湖站在一起，对记者表示，他们可以让法国不致落入勒庞的“恐惧”统治。

所有民调都认为，勒庞可以闯过4月23日的第一轮选举，但在5月7日的对决中将会输给马克龙或保守党派候选人菲永。(完)