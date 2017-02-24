法国总统候选人马克龙宣布与贝湖正式结盟 联手对抗勒庞

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透巴黎2月23日 - 法国总统竞选周四再现转折，候选人马克龙与经验丰富的中间派政治人士贝湖(Francois Bayrou，贝鲁)联手，有望助其击败极右翼党派候选人勒庞。
“政治时代已经不同了，我们也不可一成不变。民族阵线已经站到了权力的大门口，在利用我们的恐惧。”马克龙提到勒庞所属的政党时说。
民意调查似乎显示，39岁的马克龙已经因为周三宣布的结盟而受益。他是一名政治新手，从未参加过竞选，但却迅速成为入主爱丽舍宫的热门。
这位在政坛还是新面孔的前投资银行家与贝湖会面后表示，这次新的合作并不仅仅是本次大选的转折点，而且也是法国政治生活转折--意味着将会打破数十年来主导法国政治的左右派交替掌权的局面。
65岁的贝湖是一位中间派立场的政坛领袖，他曾三次竞选法国总统但未获成功。马克龙与贝湖站在一起，对记者表示，他们可以让法国不致落入勒庞的“恐惧”统治。
所有民调都认为，勒庞可以闯过4月23日的第一轮选举，但在5月7日的对决中将会输给马克龙或保守党派候选人菲永。(完)
(编译 郑茵 审校 杜明霞)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)