分析：马克龙杀入法国总统决选 民粹主义巨浪在欧洲遇阻

路透巴黎4月23日 - 民粹主义浪潮在去年猛烈冲击英国，接着又横扫大西洋彼岸的美国。现在，这股巨浪或已于周日在法国的海岸上退却了。

尽管在法国大选的第一轮投票中，极右翼候选人玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)表现颇佳，但更加吸引眼球的却是马克龙(Emmanuel Macron)的获胜。这位中间派独立候选人以一种有悖直觉的立场展开竞选，对全球化、移民和欧盟采取接纳态度，而后旗开得胜。

民意调查认为，马克龙料将在5月7日第二轮投票中完胜勒庞。若果真如此，法国将有望启动更加雄心勃勃的经济改革，并与德国达成妥协，共同彻底整顿陷入困境的欧元区。

马克龙年仅39岁，且只有四年政治经验，他代表了政治的更新换代，证明法国政坛已不再是逾半个世纪以来左右两派分庭抗礼的格局。

一旦当选总统，马克龙将面临极为严峻的挑战。几乎半数法国选民都将选票投给了极右翼或极左翼的候选人。这些选民不太可能拥护马克龙的自由民主理念，法国可能因此而变成一个严重分裂的国家。

6月立法选举之后，马克龙可能也难以在国会赢得中间派多数席位。

但在英国脱欧及美国特朗普当选总统之后，极右翼党派近几个月在奥地利、荷兰和德国频频失利，马克龙初选的胜利显示，欧洲核心政治中心稳住了大局。

“看来民粹主义在欧洲节节败退，”伦敦经济学院的Iain Begg称。

**高举欧盟旗帜**

法国大选领先的四名候选人中，只有马克龙在选战中支持欧洲进一步一体化。

勒庞和极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)公开反对欧盟，宣扬法国脱欧的观点。保守派菲永则主要在谈论提高法国在欧洲的影响力。

第一轮投票后在巴黎南部凡尔赛门举办的聚会上，马克龙的支持者挥舞着法国和欧盟旗帜。周日晚间从布鲁塞尔到柏林都为他的胜出欢呼。

德国外交部长加布利尔(Sigmar Gabriel)表示，“对欧洲来说太好了”。两人在担任本国经济部长时曾致力于推动欧盟改革。

马克龙对欧洲态度的核心一点是，他认为法国必须改革本国经济，以恢复与德国的互信。他希望与柏林达成一项全面的协议，包括欧元区改革，以及在国防和移民问题上更加密切的合作。

马克龙今年曾两度访问柏林，3月时曾与德国总理默克尔会晤。他的欧洲事务顾问曾表示，如果马克龙当选总统，他不会等到德国9月大选后才与德国政府就欧洲改革的路线图展开讨论。

“我们将带着一份备选方案清单与他们会面，”马克龙的顾问Sylvie Goulard上个月告诉路透。她是欧洲议会议员，且被视为外交部长的可能人选。“现在是让我们自问，什么才是适当架构的时候了。”

马克龙支持将欧洲的纾困基金--欧洲稳定机制(ESM)转型为一支完善的欧洲货币基金(European Monetary Fund)；这个构想在德国也获得一些人的支持。他亦赞成应推选一位欧元区预算及财政部长；不过此想法较不受默克尔幕僚的青睐。

欧洲经济经过几年的低迷后，目前正在复苏，但数年的金融动荡暴露出这个区域架构的缺陷，令专家认为恐难招架未来的冲击。

许多人担心，一旦欧洲央行开始升息并逐渐退出购债计划，意大利等高负债国家不知将如何因应。

“若马克龙当选，可能出现一次绝无仅有的历史机遇，”德国经济部前高层官员、目前供职彼得森国际经济研究所的高级研究员Jeromin Zettelmeyer表示。

“如果马克龙的作法正确，先在国内推进改革，令德国相信欧洲不会变成一个转账联盟(transfer union)，那么德国在严肃的欧元区改革进程中很难将马克龙排除在外。”

其他人则对马克龙能否说服德国达成协议表示怀疑。

欧洲改革中心的Christian Odendahl指出，关于欧洲真正需要什么这个问题，德国和法国之间缺乏“相近的理念”。

“在柏林，并不存在很明显的紧迫感。他们认为这是一场马拉松而非短程冲刺。大家倾向于对欧洲逐步作出改善，而不是拿出大胆的新计划，”他说。(完)