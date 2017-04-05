马克龙在法国大选电视辩论中舌战勒庞 调查显示其政治纲领最被看好

中国敦促与朝鲜对话 回避与美国商议制裁措施的问题
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透巴黎4月5日 - 法国中间派总统候选人马克龙保持领先优势，周二夜间他在电视辩论中与对手玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)就欧洲问题展开激烈辩论。此时距总统大选仅剩19天。
一项快速调查显示，外界认为马克龙的政治纲领最佳，在11名候选人参加的四小时马拉松辩论中，他的说服力排名第二。
周三凌晨辩论结束时进行Elabe的快速调查结果显示，具有煽动力的左翼候选人Jean-Luc Melenchon表现最令人信服。
勒庞排名第四，落后于马克龙和菲永。
同样调查还显示，23%的观众认为马克龙政治纲领最好，其次是Melenchon。后者在3月第一场电视辩论后的排名上升，威胁到社会党(Socialist Party)的候选人Benoit Hamon。
Elabe调查虽然没有显示投票倾向，但其他调查一直显示马克龙和勒庞可能会进入5月7日的最后角逐，最终马克龙获胜。不过摇摆选民较多意味着选举结果仍难预测。(完)
(编译 王丽鑫；审校 郑茵)
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。