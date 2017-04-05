马克龙在法国大选电视辩论中舌战勒庞 调查显示其政治纲领最被看好

路透巴黎4月5日 - 法国中间派总统候选人马克龙保持领先优势，周二夜间他在电视辩论中与对手玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)就欧洲问题展开激烈辩论。此时距总统大选仅剩19天。

一项快速调查显示，外界认为马克龙的政治纲领最佳，在11名候选人参加的四小时马拉松辩论中，他的说服力排名第二。

周三凌晨辩论结束时进行Elabe的快速调查结果显示，具有煽动力的左翼候选人Jean-Luc Melenchon表现最令人信服。

勒庞排名第四，落后于马克龙和菲永。

同样调查还显示，23%的观众认为马克龙政治纲领最好，其次是Melenchon。后者在3月第一场电视辩论后的排名上升，威胁到社会党(Socialist Party)的候选人Benoit Hamon。

Elabe调查虽然没有显示投票倾向，但其他调查一直显示马克龙和勒庞可能会进入5月7日的最后角逐，最终马克龙获胜。不过摇摆选民较多意味着选举结果仍难预测。(完)