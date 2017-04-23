法国周日进行总统大选首轮投票 马克龙和勒庞有望进入最终对决

路透巴黎4月23日 - 法国周日举行总统大选首轮投票，这次竞争激烈的选举对欧洲的未来至关重要，亦因将检验选民对现有政治建制的不满程度而备受关注。

在严密的保安措施下，近4,700万名选民将投下自己的一票，决定到底是支持那位亲欧的中间派政坛新秀，还是丑闻缠身、希望大幅削减公共支出的保守派政坛老将；是支持崇拜卡斯特罗的极左翼欧元怀疑论者，还是任命法国的首位女总统，让她关闭边境摈弃欧元。

全球将紧张监控这次选举的结果，借此观察曾推动英国公投退欧以及特朗普胜选的民粹主义浪潮是否仍在上涨，还是已经开始退潮。

民调显示，现年39岁、曾在银行供职的中间派候选人马克龙最有希望在第一轮投票中胜出，并在5月7日的两人对决中打败极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)。

如果这两人在周日投票中赢得前两位出线资格，将意味着法国政治版图将发生巨变，因为他们俩没有一个来自统治法国数十年的主流政党。

“这将不会是典型的左翼右翼分歧，而是两种世界观的碰撞，”民调机构Ifop的Jerome Fourquet说。“马克龙自我标榜为进步派对保守派，而勒庞说自己是爱国者对全球主义者。”

不过，数月来一直受空饷丑闻困扰的保守派候选人菲永支持率有所回升，极左翼候选人梅朗雄也在近几周崛起。这四位候选人都有可能进入决胜投票。

另外七名候选人在民调中的支持率则远远落后，包括执政党社会党候选人Benoit Hamon、两位托洛茨基主义候选人、三位边缘民族主义候选人、以及一位转为中间派的候选人。(完)