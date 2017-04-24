分析：马克龙还需一场大胜 才有机会兑现改革承诺

路透巴黎4月23日 - 马克龙阵营或许得把庆祝胜利的香槟雪藏更长一段时间。

在周日法国总统大选的首轮投票中，这位年轻的独立中间派候选人旗开得胜，将参加两周后的最后角逐，这无疑会让欧洲各国和金融市场松口气。民调显示，他将轻松击败对手极右翼候选人勒庞。

但要真正有机会实施他期望的经济和政治改革，马克龙必须在6月的议会选举中取得大胜，这样才能得到传统政党知名人士的支持。

据接近完成的计票，马克龙和勒庞的支持票分别为24%和22%左右。

这对现年39岁、没有参选经验的政坛新星马克龙来说，是一场重大胜利。实际上马克龙在三年前就任经济部长时还是默默无闻，而且去年才组建自己的政党。

这也是2002年以来首轮投票获胜者的最低得票率。

当时席哈克(希拉克)在第一轮选举中仅获得20%选票，但在第二轮与玛琳娜.勒庞的父亲--法国极右翼民族阵线创党者勒庞(Jean-Marie Le Pen)对决时，受所有主流党派的联合支持，以82%对18%的压倒性票数胜选。

这次，主流保守派和社会党人士也迅速呼吁他们的支持者，合力在第二轮阻止玛琳娜.勒庞当选。

“他将和(前总统)席哈克在2002年时那样，吸收重新集结而来的支持。”民调机构Ifop的Francois Kraus表示。

但在2017年，保守派和社会党加起来也不过只有26%的选票。

分析师指出，如果马克龙在第二轮无法获得60%以上的选票，可能就很难让意见分歧的法国人放心相信他具有改革法国所必要的能力。欧元区第二大经济体法国经过五年的低迷，经济增长才正要开始提速。

这样一来，等到六周之后的6月议会选举时，他恐怕难以靠他的承诺使法国告别由来已久的党派分裂，为自己的前进运动(En Marche!)赢得足够多数的议会席位。

**马克龙亟需赢得民众**

马克龙在他的获胜演讲中直面这一问题称，“在背后支持我的力量，将是决定我能否领导和治理国家的关键。”

周日进行的两项调查分别预测，他在第二轮获得的投票料分别为64%和62%。

但在面对勒庞时，这位前罗斯柴德(Rothschild)的投资银行家将遭遇一场艰苦卓绝的竞争。

“情况要比看起来更加复杂--一场新的竞选即将开始，”民调机构Viavoice的Francois Miquet-Marty说。

“玛琳娜.勒庞将把这场竞争搞成代表全球化精英的马克龙、与代表人民的她本人之间的一场正面交锋，”他说。“她有办法可以达成目标。”

主流党派的支持也可能对马克龙不利，法国贫富阶层之间的分裂，使勒庞的支持率逐年升高，她宣称只有她才能保护法国工人阶层的就业权利。

周日晚间，勒庞及其盟友将马克龙贬为垂死建制派的候选人：“(即将卸任的)奥朗德的继承人显然不会做出改变，”勒庞对支持者说道。

Miquet-Marty称，马克龙或“需采取更具进攻性的方式，并释放出信息称与勒庞相比，马克龙出任总统将带来更为平和。”

马克龙在对支持者讲话时再次暗示了这一点：“今夜的挑战不是去挑战哪一个人，而是要作出决定，与30多年来无法处理我国问题的体制彻底决裂。”

**解决经济问题的能力**

据Odoxa民调，35%的选民认为马克龙是将法国经济推上正确轨道的最佳人选，而仅有20%的人支持勒庞。分析师表示，这一点对马克龙有利。

此外，勒庞的反欧元立场，也给马克龙提供了一个大有作为的攻击方向。勒庞的许多支持者和大多数选民都不接受她的反欧元立场。

马克龙将赢得第二轮投票属于预料之中，许多分析师已经把目光投向这之外，看他是否聚集足够的政治力量来落实自己的计划上。

马克龙表示，其所在政党将为所有的577个选区推出候选人，但也明确表态欢迎赞成其观点的其他政党候选人。

大约有50位社会党议员表示支持他的党派，包括一些重量级人物，但他在第二轮投票中的得票率越高，就越能吸引其他人效仿。他或许接受一个联合政府。

对许多分析师和投资者而言，问题在于马克龙政府--无论何种形式存在，是否能够推进政策--例如放宽一些劳动法规--这可能会引发公众的抵触，此前这方面的尝试往往击垮貌似更为强大的政府。

“他在议会取得的多数席位分散于不同的政党。我们可能发现情况与第四共和国时期相似，议会多数派地位很不稳固，”萨尔兰大学政治分析师Philippe Cossalter称。

摩根大通的Raphael Brun-Aguerre表示，马克龙将很难在下议院获得多数席位，并称“因此我们预计他将试图围绕不多的几项改革组建一个跨政党联盟。”

马克龙的回答是，他去年一年已证明这些权威人士是错的，此次还会证明这一点。(完)