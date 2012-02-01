民调显示奥朗德支持率领先萨科齐

奥朗德1月29日在巴黎参加庆祝中国春节的活动。 REUTERS/Johanna Leguerre/Pool

路透巴黎1月31日电---尽管法国总统萨科齐采取系列举措，努力提高就业率和企业竞争力，但周二发布民调结果显示，社会党热门总统候选人奥朗德（Francois Hollande）的竞选优势继续增加。

法国公共舆论研究所（IFOP）和商业机构菲杜奇（Fiducial）的民调显示，在法国定於今年4月22日举行的总统选举第一轮投票中，奥朗德和萨科齐的得票率料分别为31%和24.5%，两者间差距从两周前的4个百分点扩大到6.5个百分点。

民调发现，在5月6日的第二轮投票中，奥朗德有望以58%比42%的得票率击败萨科齐，赢得法国总统大选。

萨科齐希望在任期即将结束时，树立起自身忙于公务、解决法国问题的形象。周日，他在电视台黄金时段接受采访时，详细阐述了他在大选前希望议会能通过的改革措施。

萨科齐尤其希望在10月前，能将增值税率从19.6%提高至21.2%，用於补贴企业负担的社保费用，旨在增强法国公司在同行中的竞争力。

奥朗德上周加大竞选宣传攻势，举行首次大型竞选活动，公布了具体的竞选纲领。这给萨科齐带来压力，萨科齐会在接近於3月16日截止日期前才会正式宣布竞选连任。

《费加罗报》周二在头版称，奥朗德已加紧竞选步伐，法国执政党人民运动联盟党一些人担忧，萨科齐宣布竞选连任总统的时间太晚。

法国外长朱佩（Alain Juppe）对法国欧洲第一电台（Europe 1）称：“总统不是没主见的人，他制定了明确大胆的策略。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。