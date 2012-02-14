法国最热门总统候选人性感度排名垫底--民调

特朗普寻求保险商帮助 以推翻奥巴马医改并实现平稳过渡
路透纽约/华盛顿2月27日 - 美国总统特朗普周一寻求美国最大的几家保险公司参与其推翻奥巴马医保(Obamacare)的计划，称需要他们的帮助，以平稳过渡到共和党的新医改计划。
路透巴黎2月13日电---据周一发布的调查，法国社会党领袖奥朗德（Francois Hollande）或将在今年法国总统大选民调中轻松保持领先，但在“性感”方面却远远落後竞争对手。
在关於今年4月22日法国总统选举第一轮投票的民调中，奥朗德领先现任总统萨科齐6个百分点。而在5月6日的第二轮投票中，奥朗德对萨科齐的领先距离有望加倍。
在民意调查机构Harris关於最性感候选人的调查中，奥朗德排名最末，仅有2%的受访者认为他最性感，其中只有1%的女性受访者认同此观点。
奥朗德现在体型比以前已经瘦了很多，也为竞选重塑了形象。2003年，另一位社会党人蒙特布尔（Arnaud Montebourg）给他起绰号为“Flamby”，意为形状不正的焦糖点心。
在最性感候选人的调查中，萨科齐获得7%的总体支持率，在女性受访者中支持度比这一数字还要稍高。
法国前总理德维尔潘（Dominique de Villepin）被认为是最性感候选人，得票率为22%，但他的选举支持率仅有2%。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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